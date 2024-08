Verspannter Nacken als Ursache für Tinnitus

„Dies bewirkt letztlich eine Verbesserung der Sauerstoffversorgung in der hinteren Schädelgrube und somit auch im Innenohr“, erklärt Dr. Herwig Edlinger, Facharzt für Hals-Nasen-Ohrenkrankheiten. In seinem Buch „Selbsthilfe bei Tinnitus“ (Facultas/maudrich Verlag) beschreibt der Experte drei besonders nützliche Übungen. Diese zur Selbstkontrolle am besten vor einem Spiegel durchführen: