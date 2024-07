20-Jährige beendet nach Olympia-Aus ihre Karriere

„Ich würde nichts ändern“

Doch nun ist Schluss! Nach ihrem Aus im Vorlauf über 100 Meter Schmetterling tritt Alonso zurück. Und das mit nur 20 Jahren. Sie habe dem Schwimmsport „ein Teil meines Lebens geschenkt, und das würde ich um nichts in der Welt ändern, denn ich habe die besten Erfahrungen meines Lebens gemacht. Du hast mir Tausende von Freuden geschenkt, Freunde aus anderen Ländern, die ich immer in meinem Herzen tragen werde“, so die Sportlerin.