Biden will Höchstgericht in drei Punkten umbauen

US-Präsident rüffelt Verhalten der Richter

Biden kritisiert in einem Meinungsbeitrag in der „Washington Post“ zudem das Verhalten einiger Höchstrichter: „Skandale, in die mehrere Richter verwickelt sind, haben die Öffentlichkeit veranlasst, die Fairness und Unabhängigkeit des Gerichts infrage zu stellen.“