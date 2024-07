Alle sind sich einig: Wien braucht mehr Polizei

Wenn sich also Bundespolizei, Landespolizeidirektion und Rathaus einig sind, dass Wien mehr Polizisten braucht – woran scheitert es? Aus Sicht der Polizei beißt sich die Katze gerade durch die laufende Rekrutierungsoffensive in Wien in den Schwanz: Die Jobchancen ziehen auch Kandidaten aus den Bundesländern an, die früher oder später aber auch genau dorthin wieder zurückkehren.