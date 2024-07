ÖOC erhöht Prämien! So viel Geld gibt es für Gold

Für Silber und Bronze werden künftig 17.000 bzw. 14.000 (bisher 13.000 bzw. 11.000) in Form von Philharmoniker-Goldmünzen ausbezahlt. Diesen laut Präsident Karl Stoss einstimmigen Präsidiumsbeschluss gab das ÖOC am Freitag kurz vor der Eröffnungsfeier in Paris bekannt.