„Nur Bares ist Wahres“ hieß es im Lagerhaus

Nicht nur der Haus- und Gartenmarkt in St. Peter an der Au, sondern auch viele andere Standorte, wie Tankstellen und Supermärkte des großen Lagerhausverbundes sollen betroffen gewesen sein. So lauteten Meldungen, die die „Krone“ am Freitagnachmittag erreichten. In dem Markt im Bezirk Amstetten wurde von langen Kundenschlangen berichtet.