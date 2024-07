Pinzgau Saalfelden gegen Austria ab 16 Uhr LIVE

Erfolgserlebnis nötig

Für die Austria geht‘s darum, sich nach dem verlorenen Europacup-Quali-Hinspiel in Tampere ein Erfolgserlebnis zu holen. Die „Veilchen“ hatten das Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League bei Ilves am Donnerstag mit 1:2 (0:0) verloren. Santeri Haarala (51.) und Ex-St. Pölten-Spieler Roope Riski (88.) schossen den finnischen Cupsieger zu einem verdienten Heimsieg. Allerdings gelang Lucas Galvao in der 90. Minute noch der wichtige Anschlusstreffer.