„Haben uns die beiden Gegentore selbst geschossen“

In der ersten Hälfte sah man in Ansätzen, wohin die Reise unter Helm gehen soll: Frühes Pressen, in Umschaltsituationen kommen und bei Ballgewinnen den Express auf direktem Wege Richtung gegnerisches Tor starten. Das gelang jedoch in Tampere zu selten. Obendrein zeigten sich die Violetten bei ihren wenigen Chancen ineffektiv. So vergab Muharem Huskovic die Topchance auf ein frühes Tor (15.), das der Partie die gewünschte Richtung aus Austria-Sicht gegeben hätte.