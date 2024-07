Ilves Tampere gegen Austria Wien, ab 18 Uhr LIVE

Im hohen Norden startet die Wiener Austria am Donnerstag in die Saison. Im Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference-League beim finnischen Cupsieger Ilves Tampere (18.00 Uhr) geht es für die Favoritner um eine gute Ausgangslage für die Retourpartie nächsten Mittwoch. „Man darf die auf keinen Fall unterschätzen“, warnte Neo-Coach Stephan Helm, der in Finnland sein Pflichtspiel-Debüt bei den „Veilchen“ gibt.