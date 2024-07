Erster Heiratsantrag bei Olympia begeistert Fans

„Die Frau meines Lebens“

„Die Frau meines Lebens hat mir das Ja gegeben An dem Traumort, wo alles entstanden ist und wo wir so hart um sein gekämpft haben“, so Pablo. „Das Glück ist total, danke an alle Freunde und Komplizen dafür, dass ihr das besonders gemacht habt und uns das für immer. Paris ist immer eine gute Idee.“