„Unter der Gürtellinie“: Rosberg tadelt Verstappen

Der WM-Leader selbst hingegen widerspricht, die Zankereien zwischen ihm und Renningenieur Gianpiero Lambiase seien nicht schlimmer als sonst gewesen. „Ich war einfach sauer über heute. Vielleicht hat das Team nicht gemerkt, was sie falsch gemacht haben oder es vielleicht nicht als so schlimm erachtet, aber im Auto hat man andere Gefühle“, erklärte Verstappen im Anschluss an das Rennen seinen Ärger. Der nächste Grand Prix findet bereits nächste Wochen in Spa-Francorchamps statt. Bleibt den Bullen zu wünschen, dass sich die Gemüter bis dahin wieder beruhigen ...