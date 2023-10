Enthaftung im Gift-Krimi: Ermittlungen am Ende

Mutmaßlicher Komplize aus U-Haft entlassen

Gegen seinen Mandanten werde wegen Falschaussage und Verleumdung ermittelt - gegründet auf den Aussagen der Beschuldigten. Weswegen er am Freitag enthaftet wurde. Die Ermittlungen in dem unglaublichen Fall würden laut Anwalt kurz vor einem Abschluss stehen. Die Niederösterreicherin wird sich wohl unter anderem wegen versuchten Mordes vor Gericht in Korneuburg verantworten müssen.