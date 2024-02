Gutachten: Neue „Eislady“ ist süchtig nach Lügen

Wohl auch das Motiv für die Anschläge auf den damals 40-Jährigen. „Ich wurde von Bernadette H. im Frühling 2022 telefonisch kontaktiert – mit dem Ersuchen, ob ich mir das Anwesen ansehen könne, das sie in Glinzendorf geerbt habe“, so ein befreundeter Immobilienberater, der nicht ahnen konnte, dass es sich um den Vierkanthof des durchaus lebendigen Andreas F. handelte. Und so türmen sich die Lügen rund um die 31-jährige Mutter, die Ende letzten Jahres sogar ihre erst zehnjährige Tochter mit Briefen aus ihrer Zelle in Korneuburg zur Falschaussage bei der Polizei anstiften wollte.