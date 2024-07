Kriminelle Flüchtlinge: Wer abgeschoben wird

Massenvergewaltigung, Messer-Massaker, Frauen halb totgeprügelt – aktuelle Straftaten von Zugewanderten (teilweise auch Minderjährigen) sorgen in Wien für Empörung. Und sieht man sich die Kriminalstatistik an, dann sind ausländische Staatsbürger in vielen Kategorien der Kriminalstatistik deutlich überrepräsentiert.