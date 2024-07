Nächster Ö3-Star kündigt seinen ORF-Rückzug an

„Mister Solid Gold“

Auch startete der Moderator (verheiratet ist er mit ORF-Moderatorin Lisa Gadenstätter) einige Ausflüge ins Fernsehen bei diversen ORF-Sendungen, doch die Konkurrenz aus dem eigenen Haus (Robert Kratky, Andi Knoll & Co.) war stets groß. Und so machte er sich seit 2019 einen Namen als „Mister Solid Gold“, was auch Pauser würdigt: „Als Moderator, als Musikexperte, als Ideengeber und Programmgestalter hat er Sendungen wie den ,Freaky Friday‘ und die „Ö3-Musikfeiertage“ mit erfunden und die Sendungsmarke ,Solid Gold‘ die letzten 5 Jahre lang weiterentwickelt, wünscht er ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.