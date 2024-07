Toto Wolff: „Das ist die neue Messlatte!“

„Es ist großartig, dass es ein anderes Team gibt, das den Sprung geschafft hat, und dazu in der Lage ist Doppelsiege einzufahren. Das ist gut für uns alle. Aber bei diesen Verhältnissen waren wir nicht auf dem Level, um ihnen Paroli zu bieten. Ich freue mich aber für sie. Und den Film, in dem sie sich jetzt wiedersehen, habe ich auch schon einmal gesehen“, so Wolff. Sein Team hat aber das Maximum herausgeholt. So feierte Lewis Hamilton als Dritter seinen 200. Podestplatz in seiner Karriere. George Russell startete nach einem verpatzten Qualifying von Platz 17 und wurde am Ende Achter.