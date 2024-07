„In Paris werden die Karten neu gemischt!“

Wichtig war aber, dass Victoria Hudson wie in Monaco im Kampf um ein Ticket für das Finale der Diamond League in Brüssel (13./14. September) punkten konnte. Mit jetzt acht Zählern liegt sie in diesem Ranking auf dem sechsten Platz, wobei die Top 6 beim Finale startberechtigt sind. Nach Olympia gibt es noch ein Quali-Meeting für Brüssel am 25. August in Silesia. Victoria Hudson hat damit gute Chancen, sich wie im Vorjahr für das Finale zu qualifizieren.