Kroaten „haben uns betrogen“: Wirbel in Zermatt

„Elite-Skiteams werden bereits ab diesem Sommer keine Trainingspisten mehr vorfinden. Die Situation wird in einem Jahr neu beurteilt“, hatte Organisationschef Franz Julen in einer Aussendung der Zermatt Bergbahnen im April mitgeteilt. Somit dürfen sich die Nationalteams anders als in den Jahren zuvor nicht am Matterhorn auf die Ski-Saison vorbereiten. Lediglich Nachwuchsathleten ohne Elitestatus können die Pisten nutzen.