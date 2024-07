Nadal mit überzeugendem Sieg gegen Norrie!

Der 22-fache Grand-Slam-Sieger aus Spanien besiegte am Donnerstag den Briten Cameron Norrie 6:4, 6:4 und machte dabei einen 1:4-Rückstand im zweiten Satz wett. Nadal, der nun auf den Argentinier Mariano Navone trifft, scheint pünktlich vor Olympia wieder in den Rhythmus zu kommen. Der 38-Jährige hatte Wimbledon ausgelassen, um sich auf die Spiele in Paris vorzubereiten.