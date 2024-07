Van der Bellen auf Exkursion im Rheindelta

Naturlandschaft Rheindelta

Van der Bellen zeigte sich vom Projekt beeindruckt: „Moore sind faszinierend und wir brauchen sie in Zukunft dringend. Wer Moore schützt, schützt damit auch uns Menschen“, betonte das Staatsoberhaupt die Bedeutung der Feuchtflächen angesichts der Klimakrise. Mindestens genauso begeisterte ihn aber die Naturlandschaft des Rheindeltas. So nahm er etwa mit dem Fernrohr Österreichs größte Flussseeschwalben-Kolonie in Augenschein und lauschte interessiert den Ausführungen von Rheindelta-Projektleiter Manfred Vith und Christiane Machold (Abteilung Umwelt- und Klimaschutz des Landes), welche die Delegation durch das Naturschutzgebiet, das zu zwei Dritteln aus Wasser- und zu einem Drittel aus Landfläche besteht, führten.