„Kompany ist für Bayern ein Risiko!“

„Kompany war etwas stur, was seine Spielweise anging“

Mit dem FC Burnley stieg Kompany in der Saison 2022/23 aus der zweiten englischen Liga in die Premier League auf. Dort gewann er mit den „Clarets“ allerdings nur fünf von 38 Spielen und spielte neun Mal unentschieden. „Kompanys erste Burnley-Saison war toll, mit schönem Fußball. Nach dem Aufstieg wurde es dann erheblich schwerer, obwohl Burnley Geld in Spieler investiert hatte – wenn auch nicht besonders erfolgreich. Kompany war etwas stur, was seine Spielweise anging. Aber bei Bayern wird es deutlich einfacher, weil ihm bessere Spieler als bei Burnley zur Verfügung stehen“, so Lineker.