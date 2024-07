Parteiinterner Eiertanz in der SPÖ Simmering

Von einem Hochhaus am Svetelsky Platz wurden beim SPÖ-Familienfest am 6.Juli rohe Eier geworfen, Steinhart wurde knapp verfehlt, wenige Minuten später Miletic jedoch am Kopf getroffen. „Am Anfang habe ich mir nichts dabei gedacht, aber nachdem mich der zweite Versuch traf, würde ich von einer gezielten Attacke ausgehen“, sagt sie. Der Bezirk erstattete Anzeige, die Täter auszuforschen sei jedoch schwierig. Steinhart: „Man kann anderer Meinung sein, aber dann gilt es zu diskutieren. So etwas ist nicht in Ordnung.“