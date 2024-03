Von 188 auf 3000 Hektar: Land erleichtert PV-Bau

Das „Energiewendegesetz“ sowie die Photovoltaik-Verordnung würden den Ausbau in Kärnten deutlich beschleunigen und die Verfahren deutlich reduzieren, so Landesrat Sebastian Schuschnig. So wird künftig das öffentliche Interesse am Ausbau von erneuerbaren Energien anderen Bewertungen den Vorrang im Verfahren gegeben. Dazu wird die Genehmigungsbewilligung von bisher fünf kWp auf 500 kWp angehoben. „Damit schieben wir unnötiger Bürokratie einen Hebel vor. Jedes zweite Verfahren entfällt dadurch“, meint Schuschnig, der aber betont, dass dies nur ein erster Schritt zur Energiewende in Kärnten sei.