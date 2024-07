Die gynäkologische Situation ist „katastrophal“

„Nur aus veralteten Denkmustern her hat die Tiroler Landesregierung blockiert. Es ärgert mich so sehr“, betont Grünen-Landesabgeordnete Zeliha Arslan in einer Reaktion auf den „Tiroler Krone“-Bericht zum Thema Schwangerschaftsabbruch. „Die schwarz-rote Landesregierung hat sich mit ihrer Blockadehaltung beim Thema Schwangerschaftsabbruch klar positioniert: Erst mit der Einführung eines Schwangerschaftsabbruchregisters und jetzt wurde ein wichtiger Standort verhindert“, zieht Arslan Bilanz.