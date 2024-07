Rice betont: „Wir tun alles, um ihn zu schützen“

Luke Shaw äußerte sich ähnlich wie Rice. „Ich verstehe die Kritik an ihm nicht. Er hat so viel für unser Land und uns Spieler gemacht, er hat uns Profis auf ein neues Level gehoben. Kein Trainer war in der jüngeren Vergangenheit so erfolgreich wie er“, sagte der Außenverteidiger, der als Vertrauter von Southgate gilt. Der Trainer pflegt zudem vor allem mit seinen langjährigen Weggefährten wie Kapitän Kane, Torhüter Jordan Pickford und Innenverteidiger John Stones ein inniges Verhältnis.