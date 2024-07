Southgate: „Sind hier, um Geschichte zu schreiben“

„Wir werden alles geben“

Denn auch Harry Kane wusste: „Jeder Einzelne hat gefightet, keiner war ein Star. Watkins war geduldig, das Tor war herausragend, er hat es verdient. Vor allem in der ersten Hälfte hatten wir das Spiel unter Kontrolle, in der zweiten Hälfte waren die Niederländer ein bisschen stärker, aber wir haben den Sieg verdient.“ Auch der Torschütze zum 1:1 denkt schon an das Finale am Sonntag. „Gegen Spanien wird es alles andere als einfach, aber wir sind entschlossen, Geschichte zu schreiben. Wir werden alles geben, was nötig ist.“