Vor finalem Tango herrscht Messi-Mania in Miami!

Abertausende Fans von Lionel Messi pilgern seit mehreren Wochen zum Eventzelt am Regatta Harbour, um bei der Ausstellung „The Messi Experience“ dabei zu sein. Dort können sie in die große, multimediale Welt des Superstars eintauchen. Doch in der Nacht auf Montag präsentiert sich Argentiniens Weltmeister selbst in Florida. Nämlich beim Endspiel der Copa América! Vieles deutet dabei darauf hin, dass es auch der finale Tango von „La Pulga“ sein könnte.