Karin Bergmann: „Die Arbeit lenkt wunderbar ab“

„Krone“: Sie verbringen Ihre Sommer in Gmunden. Werden Sie in Wien beneidet?

Karin Bergmann: (lacht) Das weiß ich nicht. Aber ich war immer gerne im Salzkammergut. Ich habe schon in allen Salzkammergutseen gebadet, weil sich das immer gut mit den Festspielen in Salzburg verbinden ließ. Mein erster See war der Irrsee, da bin ich durch Thomas Bernhard hingekommen.