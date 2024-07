Hollywood-Romanze für die Bühne neu entdeckt

Was für eine Entdeckung: „Märchen im Grand Hotel“ von Paul Abraham, 1934 in Wien uraufgeführt, entpuppt sich heute als funkelndes, ja filmisches Operettenjuwel. Die Handlung ist wie im Märchen: Stubenmädel und Kellner verlieben sich in einen Prinzen und eine Prinzessin. Natürlich steckt da noch viel mehr dahinter, denn Hollywood fantasiert auch ordentlich mit, etwa mit Figuren von Charlie Chaplin bis King Kong.