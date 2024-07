Klingers mit starkem Auftritt ins Viertelfinale

„Es ist unglaublich, wir haben so gekämpft!“

„Ich habe keine Worte. Es ist unglaublich, wir haben so gekämpft, dass wir da sind. Jetzt stehen wir im Viertelfinale“, sagte eine emotionale Ronja Klinger. Gegen die Spanierinnen gelang im sechsten Duell der erste Sieg. Im Viertelfinale treffen die Klingers noch am Freitag (17 Uhr) auf Svenja Müller/Cinja Tillmann aus Deutschland. Zuvor (16 Uhr) braucht Österreichs Olympia-Duo Julian Hörl/Alexander Horst gegen die Australier Mark Nicolaidis/Izac Carracher einen Sieg, um die Zwischenrunde zu erreichen.