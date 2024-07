China Süß-Sauer

Am „Bund“, der Flusspromenade, zeigt sich ein wunderbarer Blick auf die spektakuläre Skyline. Der Bund trennt die Stadt in Moderne und Tradition: historisches Erbe in der Altstadt an der linken Uferseite, Streben nach wirtschaftlicher Leistung und moderner Architektur am rechten Ufer. Im lebhaften Künstler-Viertel Tianzifang gibt es gemütliche Cafés, Galerien und Kunsthandwerksläden.