Sergio Perez ist für Red Bull ein Millionen-Risiko

Noch liegen die „Bullen“ in Führung. Doch seit Pérez in Imola zu schwächeln begonnen hat, haben sie an diesen letzten sechs Rennwochenenden 111 Punkte geholt, während McLaren im selben Zeitraum dank Lando Norris und Oscar Piastri mit 171 Zählern Riesenschritte machte, als Dritter lediglich noch 78 Punkte hinter Red Bull Racing liegt.