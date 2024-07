Perez stark unter Druck: „Ich habe es verbockt“

Das Qualifying in Silverstone am Samstag war für Perez schnell vorbei. Er setzt seinen Boliden in den Kies und schied damit bereits in Q1 aus. „Die Bedingungen haben mich überrascht. Ich habe versucht, die Reifen aufzuwärmen, aber in Kurve neun war es ziemlich nass“, erklärte der Mexikaner anschließend bei „Sky“.