Perez-Rauswurf? „… dann muss Red Bull handeln!“

„Das ist ein riesiges Problem. Das war einfach ein schreckliches Wochenende. Er hatte in mancher Hinsicht auch Pech. Das passiert nicht jedes Wochenende“, sagt Button am Rande des britischen Grands Prix gegenüber Sky Sports F1. „Sie sind in der Defensive. Perez muss zumindest ein paar Punkte holen.“ In den vergangenen sechs Rennen gab es mickrige 15 Zähler für Perez. Zum Vergleich: Teamkollege Max Verstappen ergatterte 119 Punkte für das Team.