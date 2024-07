Weniger Verkehr in City bleibt weiter Wunschtraum

Ministerium gibt schwarzen Peter weiter

“Der Gesetzesentwurf für kameraüberwachte Zufahrtskontrollen wurde bereits im Oktober 2023 an den Koalitionspartner übermittelt und befindet sich seither in regierungsinterner Abstimmung“, heißt es aus dem Büro von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) dazu nur kühl. Der Streit auf dem Rücken der City-Anrainer geht also weiter.