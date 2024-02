Autofreie Innenstadt: Politik als reine Frotzelei

Warum macht Figl so etwas? „Es mag seltsam wirken, aber ich habe am Rande der Veranstaltung mit der Ministerin über das Verkehrsthema gesprochen.“ Allerdings wieder ohne Erfolg. Figl erklärt, er habe öfters mit Gewessler verhandeln wollen, allerdings keinen Termin erhalten. Sima springt Figl bei. Gewessler habe die Sache an die Beamten delegiert, mit ihr persönlich zu reden, bringe nichts mehr.