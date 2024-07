Deutsche Elfer-Wut: Cucurella bricht Schweigen

„Ich bin ein Fußballspieler, ich mische mich in solche Bewertungen nicht ein. Aber wenn die Schiedsrichter sagen, dass es kein Handspiel war, respektiere ich das. Denn die Schiedsrichter sind diejenigen, die diese Entscheidungen treffen müssen. Wenn sie es so sagen, sage ich auch, dass es kein Handspiel war“, meint Cucurella auf der Pressekonferenz am Sonntag. Dabei gibt er aber auch zu, dass es sich um eine etwas „zweifelhafte Situation“ handelt.