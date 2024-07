Nach Drege-Tod: Letzte Etappe wird zur Gedenkfahrt

Um 11 Uhr soll die Gedenkfahrt, nach einigen kurzen Ansprachen, in Kufstein starten. Dabei werden die Rad-Profis allerdings nur wenige Meter fahren, anschließend in Autos zu steigen, um zur Talstation der Glungezerbahnen in Innsbruck zu fahren. Dort soll es gegen 13 Uhr nochmal kurze Reden geben. Die Kondolenzfahrt ab Tulfes bis zur Talstation der Patscherkofelbahn in Igls beginnt schließlich um etwa 13.30 Uhr.