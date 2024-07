Tinnitus und Hörverlust durch Videospielen

Bereits ab einem Schallpegel von 85 Dezibel können die empfindlichen Hörzellen in unseren Ohren geschädigt werden. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sollten Erwachsene daher höchstens 40 Stunden pro Woche einer Lautstärke von 80 Dezibel ausgesetzt sein. Für Kinder liegt der zulässige Lärmpegel bei maximal 75 Dezibel. Shooter-Spiele erreichen jedoch im Durchschnitt bis zu 91 Dezibel, was vor allem für Dauerzocker gefährlich werden kann.