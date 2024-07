Bedingte Haftstrafe nach grausamen Tod von „Karli“

Diese Tat schockte: Junge Männer lachten auf einem Video, in dem eine tote Hauskatze am Schwanz baumelt. Die Burschen hatten in Pabneukirchen (OÖ) nach reichlich Alkohol das Tier gequält und am Ende getötet. Nun standen sie vor Gericht. Die Urteile: Dreimal Diversion, einmal vier Monate bedingt.