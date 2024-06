Hauskater „Karli“ mit einem Besen erschlagen

„Was muss in einer Person vorgehen, um einen unschuldigen Kater aus seinem Zuhause zu entwenden und ihn anschließend zu malträtieren und zu ermorden?“ Das fragten sich die Besitzer von „Karli“, nachdem der Kater tot in einem Waldstück in Pabneukirchen gefunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie aber noch nicht, dass der Täter aus den eigenen vier Wänden stammt.