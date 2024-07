Eiskalter Mord! Hochsprung-Weltmeister Freitag tot

Auf Erwachsenen-Ebene 2003 in Paris Weltmeister

Freitag hatte als Hochspringer sowohl 1999 in Bydgoszcz (2,16 Meter) bei den U18- als auch 2000 in Santiago de Chile (2,24) bei den U20-Weltmeisterschaften Gold geholt. Auf Erwachsenen-Ebene ließ er 2003 in Paris (2,35) ebenfalls Gold folgen.