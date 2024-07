Gewinnen zum Kinostart der sexy Krimi-Romanze!

Das Geheimnis, die größte Freude am Leben zu empfinden, ist, gefährlich zu leben. Das wusste schon Friedrich Nietzsche. Als wir unseren Helden Gary (Glen Powell) zum ersten Mal treffen, zitiert er den deutschen Philosophen und erzählt seinen Studenten an der Uni von New Orleans irgendwas von Selbstverwirklichung und Genuss. Er selbst isst in der nächsten Filmszene mit seinen beiden Katzen „Es“ und „Ich“ zu Abend.