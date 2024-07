Dieser Steyrer kickt bei Olympia für Karibik-Insel

Der sich vor seiner Abreise am 6. Juli bei seinen Eltern in Steyr fit hält. „Es freut mich tierisch für ihn, er hat sich das erarbeitet“, ist Berater Michael Schimpelsberger stolz auf seinen Schützling, dessen Karriere in Haidershofen begonnen hatte und über Stationen in der LASK-Jugend, Italien und Tschechien nun in der erstmaligen Teilnahme bei Olympia mündet.