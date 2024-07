Treffen mit Klose und Einzug ins deutsche Teamcamp

Lara Felix besuchte am Wochenende in Wien die Feier zum 75-jährigen Jubiläum ihres ersten Fußballklubs SC Wollers Komet. Dabei erzählte die 21-Jährige interessante Dinge. So wird sie mit den Fußball-Frauen des 1. FC Nürnberg nach der EM in Herzogenaurach im jetzigen Teamquartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ein Trainingslager absolvieren.