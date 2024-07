Ofner gegen Vukic – ab ca. 15.30 Uhr LIVE

„Ich habe auf Rasen meinen ersten großen Erfolg in meiner Karriere gehabt“, erinnert sich Österreichs bester (und in Wimbledon einziger) Einzelspieler gerne an seinen Lauf 2017 zurück. Damals hatte er als Qualifikant in Runde zwei den Weltranglisten-18. Jack Sock (USA) in fünf Sets ausgeschaltet, ehe erst Alexander Zverev in der Runde der letzten 32 zum Stolperstein wurde. Ofner bleibt jedenfalls nicht viel Zeit, sich über sein erstes Tour-Level-Finale zu freuen. „Das erste Finale ist schon noch einmal ein kleiner Durchbruch. Ich habe schon zwei, drei Mal ein Semifinale gespielt, das erste Mal Finale ist unglaublich. Da war ich relativ weit weg in dieser Saison“, erinnerte er an seine teilweise auch schon durchwachsene Saison vor den French Open.