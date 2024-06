Memphis Depay muss sich neuen Verein suchen

„Möchte Vertrauen zurückzahlen“

„Ich kann gut mit Kritik umgehen. Ich bin daran gewöhnt“, sagte Depay am Sonntag bei einer Pressekonferenz im niederländischen Teamquartier in Wolfsburg. Im EM-Achtelfinale gegen Außenseiter Rumänien möchte er am Dienstag in München auch für den in die Kritik geratenen Koeman spielen. „Das Vertrauen des Trainers ist wichtig für mich. Ich spüre das und möchte es ihm zurückzahlen“, verlautete der Angreifer.