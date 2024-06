Alaba ehrlich: „War alles nötig, um dort zu sein“

David Alaba erlebt gerade seine dritte Fußball-EM, diesmal allerdings in neuer Rolle. Wegen seiner Knieverletzung agiert der Real-Madrid-Profi in Deutschland nicht als Spieler, sondern als „Non-playing Captain“. In dieser Funktion ist Alaba ein Bindeglied zwischen Betreuerteam und Mannschaft, er nimmt an Trainerbesprechungen teil, ist auch nah dran an seinen Mitspielern – und fühlt sich mit seiner neuen Aufgabe sichtlich wohl, wie er am Samstag in Berlin erzählte.