Euro-Millionen stoppen Hochwasser im Land

Seit dem Jahrhunderthochwasser 2002 – der Schaden betrug damals 778,7 Millionen Euro – wurden mehr 800 Hochwasserschutzprojekte um 1,6 Milliarden Euro umgesetzt. Damit konnten mehr als 300 Gemeinden sicherer gemacht werden. Heuer pumpt man laut Landesvize Stephan Pernkopf zwischen 80 und 100 Millionen Euro in den Hochwasserschutz. Dabei arbeitet man an verschiedenen Projekten gleichzeitig: Laufend wird an 40 bis 50 Projekten gebaut, derzeit beispielsweise an der Donau in Rossatz, an der Piesting in Wöllersdorf und an der Lainsitz in Gmünd. Pernkopf: „Dabei geht es uns generell immer um einen ausgewogenen Mix zwischen Dämmen, mobilen Schutzwänden sowie Rückhaltemaßnahmen und Renaturierungen, also Aufweitungen, mit denen wir unseren Flüssen wieder mehr Raum geben.“