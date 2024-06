Spürhund erschnüffelte 100 Kilo Haschisch in Auto

Drogen zwischen Würstchen gelagert

Als das Fahrzeug kontrolliert wurde, habe der Spürhund „Escot“ großes Interesse an dem Gepäck gezeigt. Der Fahrer begründete dieses Interesse mit einer Ladung Würstchen in seinen Taschen. In den vier Sporttaschen befanden sich jedoch auch 104 Kilo Haschisch in Packungen, wie die Steuerpolizei berichtete.